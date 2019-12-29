(للبيع)
|دوبلكس مساحة 420 م مع حديقة 170 م بمدينة الشيخ زايد الحي 8 علي شارع البستان مباشرة - مكون من 3 غرف -3 حمام - ريسبشن كبير 4 قطع- مطبخ كبير نص تشطيب موقع مميز مطلوب 2 مليون و700 فرصة لم تعوض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047028
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