دوبلكس مساحة 243 م باللوتس الجديده بسعر متر 6600 فقط

(للبيع)
|دوبلكس للبيع 243 م أرضي +بيزمنت في اللوتس الجديدة .قلب التجمع الخامس ارضي 149 م 3 غرف و2حمام ومطبخ وريسبشن +94 م بيزمنت أقل سعر للمتر وأطول أنظمة سداد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063836
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