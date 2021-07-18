دوبلكس للبيع

دوبلكس مساحةً 242 الدور الاول صاله وغرفة طعام ومطبخ ونصف حمام الدور الثاني صاله وثلاثة غرف نوم وحمامين السطح غرفة نوم وحمام .مع الاثاث او دون الاثاث