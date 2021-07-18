دوبلكس للبيع

(للبيع)
|دوبلكس مساحةً 242 الدور الاول صاله وغرفة طعام ومطبخ ونصف حمام الدور الثاني صاله وثلاثة غرف نوم وحمامين السطح غرفة نوم وحمام .مع الاثاث او دون الاثاث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hussain Alasady
|التليفون:
|01025478498
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس زيزينيا- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100429
500 جنيه
1,500 جنيه
700 جنيه
450 جنيه
432,000 جنيه
2,750,000 جنيه
2,700 جنيه
432,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
119,000 جنيه
650 جنيه
1,000 جنيه
181,000 جنيه
188,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
950 جنيه