دوبلكس للبيع في اللوتس الجديدة بالتجمع الخامس

(للبيع)
|امتلك الان دوبلكس_للبيع في اللوتس الجديدة قلب التجمع الخامس مساحة 243 م (أرضي +بيزمنت) ادفع 25 % مقدم فقط وتسهيلات مميزة في السداد استلم 2021 لمزيد من المعلومات اتصل1027159365 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01027159365
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063840
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