(للبيع)
|دوبلكس للبيع في العاصمه الادرايه بمطنقه R7 بالقرب من الحي الدبوماسي ـ وحي الوزراء مساحه الدوبلكس :210متر (3غرف _ مطبخ _ حمام – ريسبشن ) مقدم تعاقد 263000 والباقي علي 7سنين خدمات المشروع _امن24ساعه _جيم _مطاعم _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 ـ متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|263,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079732
999,000 جنيه
394,000 جنيه
-1 جنيه
173,000 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
144,000 جنيه
131,000 جنيه
163,000 جنيه
177,000 جنيه
570,000 جنيه
12,000 جنيه
12,000 جنيه
505,000 جنيه
2,413,119 جنيه