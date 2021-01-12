دوبلكس للبيع في العاصمه الادرايه بمطنقه R7 بالقرب من الحي الدبوماسي ـ وحي الوزراء مساحه الدوبلكس :210متر (3غرف _ مطبخ _ حمام – ريسبشن ) مقدم تعاقد 263000 والباقي علي 7سنين خدمات المشروع _امن24ساعه _جيم _مطاعم _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 ـ متاح واتساب