(للبيع)
|دوبلكس للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة كمبوند Dejoye *مساحه المتر * (276م + جاردن 55 + تراس 18 م) *تقسمه الفيلا* ( 4غرف +2 حمام + مطبخ + ريسبشن + تراس ) بمقدم 310 الف وتقسيط الباقى على 10 سنين *مميزات المشروع * _الامن 24ساعه _جراد خاص تحت الارض _سيستم كاميرات كامل _تراك جري ومشي وعجل _بمتطقه الاطفال لمزيد التفاصيل : 01033684319 ( متاح من واتساب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- الحي الدبلوماسي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|310,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078898
3,100,000 جنيه
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