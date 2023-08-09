دوبلكس للبيع في السياحية الشمالية الثالثة مدينة 6 أكتوبر

اوعى تحتار و خليك سريع فى القرار الحق اخر دوبلكسين فى السياحيه الشماليه الثالثه بمدينة ٦ اكتوبر المكان السكنى الاقرب لمدينة الشيخ زايد فى الرقى و المسافه بجوار نادى الصيد و مول العرب بتسهيلات تسهيلات تسهيلاا اااااااا ت الدوبلكس 400م عباره عن بدروم على وش الارضو ارضى علوى معاه حديقه مساحة 200م فيو مفتوح على حديقه واجهه بحرى و كمان الاستلام خلال ٣ شهوووور لمزيد من التفاصيل و المعاينه رجاء التواصل 01558919880 يدعم واتساب