دوبلكس للبيع في السياحية الشمالية الثالثة مدينة 6 أكتوبر

(For Sale)
|اوعى تحتار و خليك سريع فى القرار الحق اخر دوبلكسين فى السياحيه الشماليه الثالثه بمدينة ٦ اكتوبر المكان السكنى الاقرب لمدينة الشيخ زايد فى الرقى و المسافه بجوار نادى الصيد و مول العرب بتسهيلات تسهيلات تسهيلاا اااااااا ت الدوبلكس 400م عباره عن بدروم على وش الارضو ارضى علوى معاه حديقه مساحة 200م فيو مفتوح على حديقه واجهه بحرى و كمان الاستلام خلال ٣ شهوووور لمزيد من التفاصيل و المعاينه رجاء التواصل 01558919880 يدعم واتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|shaimaa khairy
|Telephone:
|+201558919880
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- 6th of October
6th of October - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|9/8/2023
|Ad Number:
|2240249
(For Rent)
10,000 Pound
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2,500 Pound
(For Rent)
800 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1 Pound
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250 Pound
1 Pound