دوبلكس للبيع في السياحية الشمالية الثالثة مدينة 6 أكتوبر

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Ad Photo: دوبلكس للبيع في السياحية الشمالية الثالثة مدينة 6 أكتوبر - in 6th of October Egypt

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اوعى تحتار و خليك سريع فى القرار الحق اخر دوبلكسين فى السياحيه الشماليه الثالثه بمدينة ٦ اكتوبر المكان السكنى الاقرب لمدينة الشيخ زايد فى الرقى و المسافه بجوار نادى الصيد و مول العرب بتسهيلات تسهيلات تسهيلاا اااااااا ت الدوبلكس 400م عباره عن بدروم على وش الارضو ارضى علوى معاه حديقه مساحة 200م فيو مفتوح على حديقه واجهه بحرى و كمان الاستلام خلال ٣ شهوووور لمزيد من التفاصيل و المعاينه رجاء التواصل 01558919880 يدعم واتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: shaimaa khairy
Telephone: +201558919880

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - 6th of October
6th of October -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/8/2023
Ad Number: 2240249
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Price
Posting Date
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ظپظٹظ„ط§ ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط¨ظˆط±

(For Sale)

العبور كمبوند الجولف سيتي امتلك فيلا بكمبوندالجولف سيتي بمدينة العبور بجوار كارفور العبور مساحات ت.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

9/8/2023
Ad Photo: شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا

شقق للبيع بأرقي موقع بالشيخ زايد في الثورة الخضرا

(For Sale)

بأرقي موقع بالشيخ زايد الثوره الخضراء خطوات من هايبر وان - بجوار رويال سيتي - امام cairo gate علي ال.
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

9/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : محاسب عام بالشروط الأتيه : حاصل على بكالريوس تجا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/8/2023
Ad Photo: مطلوب مناديب بيع من الجنسين

مطلوب مناديب بيع من الجنسين

(Job Opportunity)

مطلوب مناديب بيع من الجنسين للعمل لشركة فلاتر لتنقية المياه بمرتب ثابت يبدأمن 2500 جنيه الي 3500 جني.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,500 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ط¹ط±ط¶ ط¹ظ„ظٹ ط§ظٹط¬ط§ط± ط§ظ„ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ط³ظٹط§ط­ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

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(For Rent)

/ ايجار ليموزين ونقل سياحي في مصر من شركة ليموزين مصر الحجز والاستعلام : 01102106655 واتس اب : 011.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين في مصر الجديدة

ايجار ليموزين في مصر الجديدة

(For Rent)

/ ايجار ليموزين ونقل سياحي في مصر 01102106655 ايجار ليموزين , تاجير ليموزين , ايجار نقل سياحي , ايج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
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(For Rent)

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي للتواصل : 01102106655 واتس اب : 01102106655 / .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
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(For Rent)

شركة بسيوني ترافيل تقدم لكم سعر ايجار ليموزين الزفاف في القاهرة تتراوح أسعار سيارات الزفاف في مصر 12.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي

ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي

(For Rent)

ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب |ايجار ميكروباص سياحي 01014555692 اعثر .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي ايجاركوستر 24

شركةنقل سياحي ايجاركوستر 24

(For Rent)

#شركة_نقل_سياحي #ايجار_نقل_سياحي #شركة_ايجار_نقل_سياحي ايجار كوستر, ايجار اتوبيس كوستر, ايجار اتوبيس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: توريد وتركيب الكومباكت hpl

توريد وتركيب الكومباكت hpl

(For Sale)

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعم.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

9/8/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

بمناسبة العام الدراسي الجديد متاح تاشيرات للسعودية للمدرسين جميع التخصصات حره بدون عقد عمل اقل سعر و.
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/8/2023
Ad Photo: house keeping and baby sitter

house keeping and baby sitter

(Business Opportunity)

Al-Rehab office for servants and domestic workers If you are looking for a cleaning lady with experi.
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

9/8/2023
Ad Photo: جمال تصميمك يكمل بالكوريان

جمال تصميمك يكمل بالكوريان

(For Sale)

كمل جمال تصميمك ب #الكوريان 😍😍 بالوانه المميزة (اكتر من 104 لون ) وكمان بيتم تنفيذه .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/8/2023
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