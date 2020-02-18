(للبيع)
|دوبلكس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة استلام فورى مساحة 215 متر وحديقة خاصة مساحة 120م ومدخل خاص مقسمة 3 غرف ريسبشن 3 قطع و2 حمام ومطبخ بحرى واستلام فورى نصف تشطيب ( محارة وحلوق وواجهة متشطبه واساسيات كهرباء وسباكة) بحرى على شارع رئيسى بجوار كمبوند دجله جاردنز - الحى الايطالى داخل منطقة الفيلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aliaa badwe
|التليفون:
|01000960605
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|العنوان:
|حدائق اكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|645,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053301
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