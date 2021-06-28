دوبلكس للبيع ب6 اكتوبر 272م بارقى كمبوند ابهى حياه اى فيلا للبيع 6اكتوبر

(للبيع)
|دوبلكس واى فيلا للبيع 272م باميز كمبوند بالتوسعات الشماليه . ابهى حياه ارقى كمبوند ب6 اكتوبر على مساحة 12 فدان كل عمارة بها 4 سكان يخدمهم اسانسير اقل كثافه سكانيه 160 اسرة فقط بحيرة صناعية ومول تجارى وكلوب هاوس مساحات خضراء بجوار اهم المشاريع كمبوند ابهى كمبوند متكامل الخدمات بتسهيلات تصل ل 8سنوات لفترة محدودة واستلام فى خلال شهور جميع الوحدات مبنية بالكامل للتواصل 01112923344
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aqarcairo
|التليفون:
|+201112923344
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|العنوان:
|- التوسعات الشماليه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099235
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