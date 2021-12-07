(للإيجار)
|دوبلكس للايجار يصلح لجميع الاغراض 300م دور ارضي واول مدخل خاص ـ المنطقة السادسة خلف سعودي ماركت ـ بالرخصة 7غرف (ماستر) ـ 2ريسبشن 3حمام ـ 2بوفيه سوبر لوكس ـ المطلوب 25000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة السادسة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114169
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