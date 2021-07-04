دوبلكس للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 550 متر للشركات والسفارات

(للإيجار)
|بشارع الحجاز الرئيسي مقر اداري للايجار ارضي واول ب3 مدخل مساحته 550 متر مقسم الي اكثر من 10 غرف وريسبشن استقبال بكل دور 7 حمام و2 اوفيس ارضيات رخام تشطيب سوبر لوكس بالقرب من المطار وجميع الخدمات والمواصلات السعر المطلوب 45000 جنيه للاستعلام 01221441700 – 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098831
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