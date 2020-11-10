دوبلكس للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 550م للكيانات الكبري والبرندات

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للكيانات الكبري فيلا دوبلكس للايجار بشارع الحجاز مصر الجديده مساحتها 550 متر مقسمة اداري اكثر من 12 غرفه وريسبشن استقبال و6 حمام و2 اوفيس اضاءات وجهاز اندار ارضيات رخام الدور الارضي والاول بمدخل خاص بالاضافه الي جراس لعدد من السيارات تصلح للانشطه الاداريه والتجاريه السعر المطلوب 45000 جنيه للاستعلام 01013760484
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013760484

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 45,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071886
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيع شقة مساختها 195 متر مع فيو ممتا في الغاصمة الاداريه R7 كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

بيع شقة مساختها 195 متر مع فيو ممتا في الغاصمة الاداريه R7 كمبوند تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة مساحتها 195 متر ثلاث غرف و ثلاث حمامات ومطبخ كبير وتتمييز بموقعها دفعه المقدمه 500 الف والباقي غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع - في القاهرة مصر

فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعلن الشركة الماكة لمشروعتها سيفورا للتنمية العقارية فرص بقلب مدينة نصر تناسب الجميع مساحات تبداء م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000,000 جنيه

10/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كمبوند سيفورا بالتجمع الخامس متكامل الخدمات - في القاهرة مصر

كمبوند سيفورا بالتجمع الخامس متكامل الخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة سيفورا للتنمية العقاريه عن فرص تناسب الجميع تم تأسيس الشركه عام 1988 علي يد خبراء في مجال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه للايجار بمصر الجديده اول سكن 200متر للسكن الراقي بعماره حديثه - في القاهرة مصر

شقه للايجار بمصر الجديده اول سكن 200متر للسكن الراقي بعماره حديثه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مميزه للايجار بمصر الجديده بشارع محمد فريد بالقرب من جامع الفتح مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا - في القاهرة مصر

شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمة_الادارية دقايق من النهر الاخضر و د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض - في القاهرة مصر

اميز المناطق بأقل الاسعاااارررر شركة زياد تقدم أقوي العروض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور - في القاهرة مصر

شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة بموقع مميز مدينة من عباس العقاد شارع راقي ومشهور 3نوم و 3 ريسبشن 2 حمام تشطيب هاااي لوكس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 3نوم 3ريسبشن 2حمام مكيفة بالكامل بجميع الكماليا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager