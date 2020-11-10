دوبلكس للايجار بمصر الجديده شارع رئيسي 550م للكيانات الكبري والبرندات

للكيانات الكبري فيلا دوبلكس للايجار بشارع الحجاز مصر الجديده مساحتها 550 متر مقسمة اداري اكثر من 12 غرفه وريسبشن استقبال و6 حمام و2 اوفيس اضاءات وجهاز اندار ارضيات رخام الدور الارضي والاول بمدخل خاص بالاضافه الي جراس لعدد من السيارات تصلح للانشطه الاداريه والتجاريه السعر المطلوب 45000 جنيه للاستعلام 01013760484