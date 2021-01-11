(للبيع)
|دوبلكس لقطه للبيع في العاصمه الاداريه منطقه R7 قرب حي السفارات مساحه الدوبلكس : 355م + جاردن 106م مقدم: 505.000 مقدم 10% الي 7سنين بدون فوائد تقسمه مميزه الدوبلكس 4غرف نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن مميزات الشمروع _امن24ساعه _جيم _ كافيات _مطاعم _مدارس لمزيد من التفاصيل 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|505,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079586
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