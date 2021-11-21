(للإيجار)
|دوبلكس، للايجار، بفيلا، بالحي الأول،بالقرب من شارع التسعين،التجمع الخامس، القاهرة الجديدة Built up Area: 250 SQ.m + 45 SQ.m Garden Duplex for rent in 5th Settlement,New cairo Delivery:Ready to move Finishing state: Fully Finished Rooms Count: 3 Bedrooms one of them Living Room Bathrooms count: 3 Bathrooms Reception: 2 Pisces + Dining Area Total Price: 8500 EGP Duplex For Rent الدوبلكس عبارة عن دور ارضي منخفض + دور ارضي مرتفع بمدخل خاص وحديقة خاصة 4 غرف منهم ليفنج رووم، 3 حمام، مطبخ، ريسبشن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Kassem Farouk
|التليفون:
|01152559667
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|العنوان:
|الحي الاول,التجمع الخامس,القاهرة الجديدة- التجمع الخامس,القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112303
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