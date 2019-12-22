دنيتك هتحلى بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|خلى دنيتك احلى وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +2 تراس +غرفة ملابس ) تشطيب اكسترا لوكس وسط كل الخدمات نادى صحى ورياضى ومولات تجارية ومطاعم وكافيهات وعالم ديزنى كل ده بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخلى دنيتك احلى عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046149
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