دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة تليفون / 01102226499 - 0233455911