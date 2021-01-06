دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

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تفاصيل الإعلان
دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة تليفون / 01102226499 - 0233455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078916
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
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صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: graduation gown - في الجيزة مصر

graduation gown

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
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