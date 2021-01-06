(للبيع)
|دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة تليفون / 01102226499 - 0233455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078916
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