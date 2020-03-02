دلوقتي مكتبك بالعاصمة تشطيب كامل بالتكييفات

(للبيع)
|دلوقتي امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 50م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وموقعه مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالحي المالي وحي الوزارات يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054969
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