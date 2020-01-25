دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة

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تفاصيل الإعلان
دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة ادفع مقدم 100 الف جنية وامتلك شاليهك علي بحر السخنة كامل التشطيب بالمطاخ والتكيفات 10 دقايق من بوابات السخنة واستفيد من اسعار المرحلة الاولي للمشروع وباقل مقدم وباطول فترات سداد علي بحر السخنة 9 سـنين مساحات متنوعة من ( شاليه – لفيلا ) لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053799
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