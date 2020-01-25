(للبيع)
|دلوقتي ادفع مقدم 100 الف وقسط علي 9سنين وامتلك شاليهك في السخنة ادفع مقدم 100 الف جنية وامتلك شاليهك علي بحر السخنة كامل التشطيب بالمطاخ والتكيفات 10 دقايق من بوابات السخنة واستفيد من اسعار المرحلة الاولي للمشروع وباقل مقدم وباطول فترات سداد علي بحر السخنة 9 سـنين مساحات متنوعة من ( شاليه – لفيلا ) لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053799
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