(للبيع)
|دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (3غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بالقرب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة كل ده واكتر عندنا فى راس سدر استلام فورى و بالتقسيط على 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتى على 01201135481 واحجز شاليهك فى راس سدر واستلمه فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049315
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