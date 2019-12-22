دلوقتى ليك الفرصة انك تمتلك محلك باميز موقع فى Paris Mall

(للبيع)
|الحق الفرصة وامتلك محل بموقع مميز جدا فى باريس مول ما بين R2 و R3 و مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي محلك 22م تشطيب رخام +محارة بمقدم قليل واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048074
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