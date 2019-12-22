دلوقتى ليك الفرصة انك تمتلك محلك باميز موقع فى Paris Mall

الحق الفرصة وامتلك محل بموقع مميز جدا فى باريس مول ما بين R2 و R3 و مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي محلك 22م تشطيب رخام +محارة بمقدم قليل واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية