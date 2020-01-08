دلوقتى عندك الفرصة انك تختار وحدتك التجارية فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اختار وحدتك التجارية بموقع مميز جدا مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا 26 م تشطيب رخام +محارة بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن وحدتك المميزة فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048200
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