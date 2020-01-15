دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6%

(للبيع)
|بخصم 6% هتقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد دقائق من مطار العاصمة ومدارس وعيادات ومولات وكافيهات شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد بالخصومات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049197
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