دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6%

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صورة الاعلان: دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بخصم 6% - في القاهرة مصر

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بخصم 6% هتقدر تمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد دقائق من مطار العاصمة ومدارس وعيادات ومولات وكافيهات شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد بالخصومات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 238,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049197
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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