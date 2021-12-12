دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

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صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه - في الرياض السعودية

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خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - والاطار النظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات. ومتخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح للتواصل اتصال وواتساب 0564490873
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د / محمد
التليفون: 0564490873

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117271
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