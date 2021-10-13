دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

متخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية – والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة – والاطار لنظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات