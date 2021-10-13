دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)
|متخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية – والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة – والاطار لنظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د / محمد
|التليفون:
|0564490873
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110705
اتصل
اتصل