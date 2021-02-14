دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)
|خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - والاطار النظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات. ومتخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د / محمد
|التليفون:
|0564490873
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084643
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200 ريال