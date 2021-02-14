دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - والاطار النظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات. ومتخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح