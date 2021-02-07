دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - والاطار النظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة كافة التخصصات. ومتخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د / محمد
التليفون: 0564490873

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083857
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه - في الرياض السعودية

متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

- في الرياض السعودية

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج- والخطط التكميلية - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا - في الرياض السعودية

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه - في الرياض السعودية

متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

- في الرياض السعودية

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - ومشاريع التخرج والخطط التكميلية والاطار النظري - الماجست.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: المساعدة في اتمام أبحاث علمية لطلاب الجامعات بالمملكة - في الرياض السعودية

المساعدة في اتمام أبحاث علمية لطلاب الجامعات بالمملكة

(فرص)

- في الرياض السعودية

اعداد الأبحاث العلمية وفقا للاسس الأكاديمية المعتمدة بأعلى جودة وأقل سعر . المتابعة حتى اتمام البحث.
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

27/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager