دكتور سامي لعمل البحوث

(فرصة عمل)
|دكتور جامعي خبرة ثلاثون سنة في عمل بحوث وخطط الأبحاث تخرج ماجستير دكتوراه حل واجبات الجامعات السعودية الإمام وفيصل وسعود وفهد وسط ام والحدود الشمالية وعبدالعزيز وغيرها للتواصل عبر أبو اتش فقط على نفس الرقم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور سامي
|التليفون:
|0582429902
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|العنوان:
|العليا شارع العليا العام- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052327
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1 ريال
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