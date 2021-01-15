دكتور جامعي متخصص في بحوث الماجستير والدكتوراه والتخرج وحل الواجبات

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تفاصيل الإعلان
دكتور بالجامعات السعودية خبرة كبيرة في إعداد البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه والتخرج وحل الواجبات والتعليم عن بعد بجميع الجامعات والبحوث العسكرية والإسلامية وتخريج الأحاديث رقم التواصل 0592722186
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دكتور ابوعبدالرحمن
التليفون: 0592722186

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العنوان: شارع العليا العام- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082385
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صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث - في الرياض السعودية

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة فيما يلي : -توفير دراسات سابقة -عمل مشروعات التخرج -المساعدة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/1/2021
صورة الاعلان: إعداد رسايل ماستير ودكتوراه وبحوث تخرج - في الرياض السعودية

إعداد رسايل ماستير ودكتوراه وبحوث تخرج

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

خبرة 30 عاما في عمل بحوث التخرج والماجستير والدكتوراه وعمل خطط البحوث والافكار االبحثية وحل جميع الو.
العنوان:

الرياض - السعودية

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9/1/2021
صورة الاعلان: دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم الى طلاب المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن دروس خصوصية في مادة الفيزيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

150 ريال

30/12/2020
صورة الاعلان: مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل - في الرياض السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه - في الرياض السعودية

متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه، وكتابة الاطار النظري، وتحليل البيانات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم - في الرياض السعودية

مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يوجد مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم والريان والروضة وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/11/2020
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