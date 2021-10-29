دكتور اسنان في المعادي

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تفاصيل الإعلان
دكتور اسنان في المعادى دكتورة هناء فؤاد افضل دكتور في القاهرة المعادي تصنف الدكتورة هناء فؤاد كافضل دكتور أسنان بالمعادى لأنها أحد أطباء الاسنان القلائل المتخصصين في طب الأسنان التجميلي حيث انها استشارى علاج الجذور والتركبيات وحاصلة ايضا علي ماجيستير علاج الجذور و عضو الجمعية المصرية لزراعه الأسنان وهناك العديد من الإنجازات في مجال تجميل زراعه اسنان في المعادى ومنها- تقديم خدمة حشو العصب في جلسة واحدة .تقديم عملية زراعة الأسنان في عشر دقائق فقط. دكتور اسنان في المعادي مركز دنتال هاوس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دنتال هاوس دكتور هناء فؤاد
التليفون: 01222228937

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادي الجديده : ٤٥ ش النصر ميدان الجزائر أعلي صيدليه العزبي الدور الرابع عيادة 2 : حدائق المعادي : ٤٥ ش ٩ ناصيه حسنين الدسوقي بجوار مترو حدائق المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110403
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