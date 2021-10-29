دكتور اسنان في المعادى دكتورة هناء فؤاد افضل دكتور في القاهرة المعادي تصنف الدكتورة هناء فؤاد كافضل دكتور أسنان بالمعادى لأنها أحد أطباء الاسنان القلائل المتخصصين في طب الأسنان التجميلي حيث انها استشارى علاج الجذور والتركبيات وحاصلة ايضا علي ماجيستير علاج الجذور و عضو الجمعية المصرية لزراعه الأسنان وهناك العديد من الإنجازات في مجال تجميل زراعه اسنان في المعادى ومنها- تقديم خدمة حشو العصب في جلسة واحدة .تقديم عملية زراعة الأسنان في عشر دقائق فقط. دكتور اسنان في المعادي مركز دنتال هاوس