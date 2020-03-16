دقايق من هايبر وان امتلك شقتك في اول ابراج بالشيخ زايد من ora

لكل اللي بيدور علي التميز امتلك وحدتك في اول ابراج بالشيخ زايد من شركة ora كاملة التشطيب والمرافق والخدمات بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10سنين مساحات تبدا من 50 ل 500 م الابراج اول ثلاث ادوار كوميرشال ايريا وفيها اوتيل يعني داخل الابراج حياة متكاملة وبارك خارج الكمبوند علي مساحة 65 فدان مطاعم وكافيهات ولاند سكيب وفي غابة من الاحجرا المتحجرة يعني طبيعة مميزة مش هتلاقيها غير في كمبوند زيد بالتجمع للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556