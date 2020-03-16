دقايق من هايبر وان امتلك شقتك في اول ابراج بالشيخ زايد من ora

(للبيع)
|لكل اللي بيدور علي التميز امتلك وحدتك في اول ابراج بالشيخ زايد من شركة ora كاملة التشطيب والمرافق والخدمات بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10سنين مساحات تبدا من 50 ل 500 م الابراج اول ثلاث ادوار كوميرشال ايريا وفيها اوتيل يعني داخل الابراج حياة متكاملة وبارك خارج الكمبوند علي مساحة 65 فدان مطاعم وكافيهات ولاند سكيب وفي غابة من الاحجرا المتحجرة يعني طبيعة مميزة مش هتلاقيها غير في كمبوند زيد بالتجمع للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056157
120,000 جنيه
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