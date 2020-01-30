دفاية هالوجين 3 شمعة ماركة مور 1200 واط ضمان عام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دفاية هالوجين 3 شمعة ماركة مور 1200 واط ضمان عام - في الإسكندرية مصر

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عرض خاص دفاية هالوجين 3 شمعة ماركة مور 1200 واط ضمان عام هادئه تحتوى على نظام امان لفصل الدفايه ذاتيا عند تحريكها او سقوطها على الارض وتصبح بارده تجديد بل كرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هدايا فور يو
التليفون: 01112411252

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العنوان: - سيدي بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051039
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