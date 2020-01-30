(للبيع)
|عرض خاص دفاية هالوجين 3 شمعة ماركة مور 1200 واط ضمان عام هادئه تحتوى على نظام امان لفصل الدفايه ذاتيا عند تحريكها او سقوطها على الارض وتصبح بارده تجديد بل كرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051039
287,000 جنيه
246,000 جنيه
198,000 جنيه
250 جنيه
99 جنيه
1,150 جنيه
440 جنيه
330 جنيه
210 جنيه
3,200 جنيه
170,000 جنيه
240 جنيه
499 جنيه
990 جنيه
290 جنيه