دفايات المزارع والعنابر

(للبيع)
|#ريح_بالك_ودفى_مزرعتك_من_عندنا 💯خليك فى المضمون مع الجوهرى لتدفئة مزرعتك وعنابرك متبقاش انانى وتدفى لوحدك 🔥🔥دفى فراخك معاك كمان يوجد لدينا ضمان ويوجد لدينا خدمة الصيانة يوجد لدينا خدمة التوصيل يعمل بالسولار والكهرباء معـاااااااا الاتصال : 01001160396-002 01272227795-002 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|257 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052647
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