دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

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دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى Specification: •300 series •LED •18 zone •Anti- interference •monitor panel ضمان لمدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075719
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance s.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
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صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أقوى البوابات الامنية ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance s.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco يسر شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
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