دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

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دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات - المساجد – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073653
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10 جنيه

23/11/2020
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صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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23/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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23/11/2020
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أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: دعم مبادرة تأمين دور العبادة - في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دعم مبادرة تأمين دور العبادة يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و.
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23/11/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

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23/11/2020
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كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/11/2020
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