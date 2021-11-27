دريس شمواه

(للبيع)
|الموديل: دريس قطعتين مطعم أبيض الخامة: شمواه محمل تركي المقاس وان سايز التلبيس من 70 إلى 85 كيلو مرتاح الألوان: 5 ألوان (لبني - ازرق - بيج - أحمر)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخر فرصة
|التليفون:
|01006834320
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|العنوان:
|مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112944
210 جنيه
275 جنيه
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