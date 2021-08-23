دروس خصوصية مادة اللغة الانجليزية للمنهج السعودي

السلام عليكم مع حضراتكم استاذة ياسمين مدرسة اللغة الانجليزية ليسانس آداب وتربية انجليزي جامعة المنصورة، خبرة في تدريس اللغة الانجليزية اونلاين. ان شاء الله تم فتح باب الحجز للمرحلة الاعدادية ( المنهج المصري) والصف السادس والمرحلة المتوسطة (للمنهج السعودي) الطالب مش هيخرج من الحصة الا لما يكون فاهم، لأننا مش هنعتمد على الحفظ والتلقين 👈 احنا هنحل تمارين واختبارات كتير أثناء الحصة. منهج مصري وسفارة ب 200 ج، منهج سعودي ب 100 ريال لحجز ومعرفة مواعيد الحصص واتس اب فقط بعد اذنكم 201010657227+