دروس خصوصية مادة اللغة الانجليزية للمنهج السعودي

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الدقهلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم مع حضراتكم استاذة ياسمين مدرسة اللغة الانجليزية ليسانس آداب وتربية انجليزي جامعة المنصورة، خبرة في تدريس اللغة الانجليزية اونلاين. ان شاء الله تم فتح باب الحجز للمرحلة الاعدادية ( المنهج المصري) والصف السادس والمرحلة المتوسطة (للمنهج السعودي) الطالب مش هيخرج من الحصة الا لما يكون فاهم، لأننا مش هنعتمد على الحفظ والتلقين 👈 احنا هنحل تمارين واختبارات كتير أثناء الحصة. منهج مصري وسفارة ب 200 ج، منهج سعودي ب 100 ريال لحجز ومعرفة مواعيد الحصص واتس اب فقط بعد اذنكم 201010657227+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Yasmeen
التليفون: 201010657227+

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Elmansoura- ElMansoura
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103255
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي ببريدة

مطلوب صيدلي ببريدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة صيدليات بمدينة بريدة فـ السعودية صيادلة Pharmacists بشرط أن يكونوا لديهم الداتا فلو وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseللخدمات المنزلية

شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)

الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: للبيع قطعة أرض فضاء بموقع مميز في كينج مريوط، مساحة ١٢٨٦ متر مربع

للبيع قطعة أرض فضاء بموقع مميز في كينج مريوط، مساحة ١٢٨٦ متر مربع

(للبيع)

للبيع قطعة أرض فضاء بموقع مميز في كينج مريوط، مساحة ١٢٨٦ متر مربع على شارع &.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,550 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات

(فرصة عمل)

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين استقبال

مطلوب موظفين استقبال

(فرصة عمل)

سلسلة مطاعم كبرى بمدينة أبها فـ السعودية تطلب موظفين إستقبال Staff Reception خبرة من 3 : 5 سنوات ت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support الموقع الالكتروني البريد الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين استقبال

مطلوب موظفين استقبال

(فرصة عمل)

سلسلة مطاعم كبرى بمدينة أبها فـ السعودية تطلب موظفين إستقبال Staff Reception خبرة من 3 : 5 سنوات ت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: نشترى أجهزة المنزل الكهربائية

نشترى أجهزة المنزل الكهربائية

(للشراء (مطلوب))

نشترى اجهزة المنزل بالكامل الضرورية والترفيهية جديدة أو مستعملة تواصل واتس اب مع المطلوب والمكان 01.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره

عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره

(للبيع)

عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره مساحه الارض 324م مساحة المبانى 225م الع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

(للإيجار)

جمالون للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء 3فاز امكانيه تاجيره ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseللخدمات المنزلية

شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)

مكتب royal houseللخدمات المنزليه محتاجة مربية الاطفال تكون اجنبية و محتاجة اللي ياخد باله من اطفالك .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

32,514 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

(للإيجار)

جمالون2000م للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه تاج.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,002 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: تركيب وصيانة الدش الاسكندريه

تركيب وصيانة الدش الاسكندريه

(للبيع)

تركيب وصيانه دش بالاسكندرية 01270337434 م. رامي صيانة اليوم الواحد , صيانة و بيع جميع انواع الريسيفر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو

امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو

(للبيع)

بالتقسيط المريح امتلك شقتك بكمبوند il mondo وسط ارقى وافضل خدمات و ع بعد دقائق من النهر الاخضر و الك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات

امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات

(للبيع)

استمتع باجمل فيو ع لاجون قريب من افضل خدمات بكمبوند راقى وبمنطقة سكنية مميزة بالR7 و امتلك شقتك 186 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

22/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager