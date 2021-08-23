دروس خصوصية مادة اللغة الانجليزية للمنهج السعودي

(فرص)
|السلام عليكم مع حضراتكم استاذة ياسمين مدرسة اللغة الانجليزية ليسانس آداب وتربية انجليزي جامعة المنصورة، خبرة في تدريس اللغة الانجليزية اونلاين. ان شاء الله تم فتح باب الحجز للمرحلة الاعدادية ( المنهج المصري) والصف السادس والمرحلة المتوسطة (للمنهج السعودي) الطالب مش هيخرج من الحصة الا لما يكون فاهم، لأننا مش هنعتمد على الحفظ والتلقين 👈 احنا هنحل تمارين واختبارات كتير أثناء الحصة. منهج مصري وسفارة ب 200 ج، منهج سعودي ب 100 ريال لحجز ومعرفة مواعيد الحصص واتس اب فقط بعد اذنكم 201010657227+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Yasmeen
|التليفون:
|201010657227+
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|العنوان:
|Elmansoura- ElMansoura
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103255
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