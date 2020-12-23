دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بسم الله الرحمن الرحيم الى طلاب المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن دروس خصوصية في مادة الفيزياء يسرني ان اقدم لكم هذه الدروس اونلاين صوت وصورة وتصال مباشر معي عبر برنامج zoom . سيتم شرح الدروس بشكل كافي وشامل واتباع كافة الوسائل المناسبة لايصال المعلومات للطالب بكل سهولة ومساعدته للحصول على اعلى الدرجات في الفيزياء. اتمنى لجميع طلابنا الاعزاء التوفيق والنجاح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاستاذ احمد دندن
التليفون: 905535522191

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض و وكافة مدن وبلدات المملكة العربية السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078145
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل - في الرياض السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه - في الرياض السعودية

متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه، وكتابة الاطار النظري، وتحليل البيانات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم - في الرياض السعودية

مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يوجد مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم والريان والروضة وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager