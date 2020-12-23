دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم الى طلاب المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن دروس خصوصية في مادة الفيزياء يسرني ان اقدم لكم هذه الدروس اونلاين صوت وصورة وتصال مباشر معي عبر برنامج zoom . سيتم شرح الدروس بشكل كافي وشامل واتباع كافة الوسائل المناسبة لايصال المعلومات للطالب بكل سهولة ومساعدته للحصول على اعلى الدرجات في الفيزياء. اتمنى لجميع طلابنا الاعزاء التوفيق والنجاح