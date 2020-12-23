دروس خصوصية لمادة الفيزياء في المملكة العربية السعودية

(طلب عمل)
|بسم الله الرحمن الرحيم الى طلاب المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن دروس خصوصية في مادة الفيزياء يسرني ان اقدم لكم هذه الدروس اونلاين صوت وصورة وتصال مباشر معي عبر برنامج zoom . سيتم شرح الدروس بشكل كافي وشامل واتباع كافة الوسائل المناسبة لايصال المعلومات للطالب بكل سهولة ومساعدته للحصول على اعلى الدرجات في الفيزياء. اتمنى لجميع طلابنا الاعزاء التوفيق والنجاح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاستاذ احمد دندن
|التليفون:
|905535522191
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض و وكافة مدن وبلدات المملكة العربية السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078145
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
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