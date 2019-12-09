دروس اللغة الروسية

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
أقدم دروس اللغة الروسية للأفراد أو الجماعات ، لأولئك الذين يحتاجون إلى إتقان اللغة باستخدام لغة Native Accent ، حيث عشت وعملت في روسيا لمدة 8 سنوات ، حتى أنني سأعلمك اللغة العامية التي يستخدمها الناس في قواسمهم المشتركة الحديث (لن تجد هذا في أي كتب تعليمية). المسار سريع ومكثف ومباشر إلى حد ما ، وما تحتاجه للتواصل مع الناس وما تحتاجه للعمل مع اللغة الروسية. يمكنك الاتصال بي على 01066485817
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Sam
التليفون: 01066485817

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العنوان: مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049874
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