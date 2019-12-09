أقدم دروس اللغة الروسية للأفراد أو الجماعات ، لأولئك الذين يحتاجون إلى إتقان اللغة باستخدام لغة Native Accent ، حيث عشت وعملت في روسيا لمدة 8 سنوات ، حتى أنني سأعلمك اللغة العامية التي يستخدمها الناس في قواسمهم المشتركة الحديث (لن تجد هذا في أي كتب تعليمية). المسار سريع ومكثف ومباشر إلى حد ما ، وما تحتاجه للتواصل مع الناس وما تحتاجه للعمل مع اللغة الروسية. يمكنك الاتصال بي على 01066485817