(طلب عمل)
|أقدم دروس اللغة الروسية للأفراد أو الجماعات ، لأولئك الذين يحتاجون إلى إتقان اللغة باستخدام لغة Native Accent ، حيث عشت وعملت في روسيا لمدة 8 سنوات ، حتى أنني سأعلمك اللغة العامية التي يستخدمها الناس في قواسمهم المشتركة الحديث (لن تجد هذا في أي كتب تعليمية). المسار سريع ومكثف ومباشر إلى حد ما ، وما تحتاجه للتواصل مع الناس وما تحتاجه للعمل مع اللغة الروسية. يمكنك الاتصال بي على 01066485817
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Sam
|التليفون:
|01066485817
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049874
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