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تفاصيل الإعلان
الاستاذ فايق العمروسي معلم اول ا لغه انجليزيه بالمنصورة خبرو اكثر من 30 عاما في تدريس اللغه الانجليزيه لجميع الاعمار والمراحل ومستعد للذهاب للمنازل باسعار معقوله جدا 01227076023
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فايق العمروسي
التليفون: 01227076023

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العنوان: المنصورة- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062021
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 265م للبيع او الايجار في الحي الخامس منطقة الفيلات

شقة 265م للبيع او الايجار في الحي الخامس منطقة الفيلات

(للإيجار)

🌷لراغبي الفخامة والهدوء🌷 لدينا شقة للايجار أو البيع مساحة ٢٦٥ م م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

صور يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه

وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه

(فرصة عمل)

وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه لفروعها بمصر ودبى خبره لاتقل عن 3 سنو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبيه

كمامات طبيه

(للبيع)

كمامات طبيه 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

(للبيع)

قضى احلى صيف فى راس سدر وامتلك شاليه بروف 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

(للبيع)

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وبرج القاهرة الت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة

امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)

باجمل اطلالة ع حمامات السباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

(للبيع)

معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين–0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 0100.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

حياتك هتعيشها بشكل جديد بامتلاك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: بسعادة عيش حياتك فى كمبوند Town Gate

بسعادة عيش حياتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

فى العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وسط خدماتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومول تجارى ومساحات خض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zava.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية

عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية

(للبيع)

عايز تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وفي مكان مميز جدا بكمبوند zavani وبعيد عن الزحمة وشقتك 191م (4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: بالقرب من الحي الحكومي والمالي امتلك شقتك بالعاصمة

بالقرب من الحي الحكومي والمالي امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)

بالقرب من الحي الحكومي والحي المالي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند علي اكبر لان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate

استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

بview ع اجمل المساحات الخضراء متلك شقتك فى العاصمة الجديدة بكمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

1/7/2020
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