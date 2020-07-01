(طلب عمل)
|الاستاذ فايق العمروسي معلم اول ا لغه انجليزيه بالمنصورة خبرو اكثر من 30 عاما في تدريس اللغه الانجليزيه لجميع الاعمار والمراحل ومستعد للذهاب للمنازل باسعار معقوله جدا 01227076023
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فايق العمروسي
|التليفون:
|01227076023
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|العنوان:
|المنصورة- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062021
6,000 جنيه
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