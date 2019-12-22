(فرص)
|درس خصوصي انجليزي عام اولغات جميع المراحل كورسات الجامعة الامريكية تويفل المعهد البريطاني محادثة صوتيات دورات ترجمة كورسات لجميع الكليات طب هندسة تجارة زراعة ازهر . اسلامية للاجانب تحفيظ قران ترجمة فورية فى جميع المجالات القاهرة الجيزة القليوبية الزقازيق محمد فوزي م/01285715472 المحافظات الاخري حسب الاتفاق م 01022180729 An English teacher who speaks fluent English is ready to help you talk Arabic and master its grammar.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد فوزي
|التليفون:
|01022180729
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046775
6 جنيه
5 جنيه
4 جنيه
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4 جنيه
4 جنيه
50 جنيه
1 جنيه
4 جنيه
7 جنيه
4 جنيه