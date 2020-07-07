دراسة اللغة الفرنسية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)
|الآن وحصريا من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات تم فتح باب الحجز لدراسة اللغة الفرنسية. مدة المستوى شهر بمعدل 3 مرات أسبوعياً (12 محاضرة شهريا) . عدد المستويات 14 مستوى . سعر المستوى 150$ شامل الاختبار والشهادة والمنهج بصيغة pdf . الدراسة أونلاين عبر الانترنت بالتواصل المباشر مع المدرب . يحصل المتدرب في نهاية كل مستوى على : شهادة موثقة من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات برقم كود خاص به على موقع المنظمة . ✍ للحجز والاستفسار برجاء التواصل على 01003931533
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|01003931533
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|العنوان:
|اون لاين- الثامن
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 دولار
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062368
150 دولار