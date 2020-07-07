دراسة اللغة الانجليزية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الآن من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات تم فتح باب الحجز لدراسة اللغة الانجليزية . مدة المستوى شهر بمعدل 3 مرات أسبوعياً (12 محاضرة شهريا) . عدد المستويات 14 مستوى . سعر المستوى 150$ شامل الاختبار والشهادة والمنهج بصيغة pdf . يتم التدريس بمنهج (INTER CHANGE) ويعتمد على تعليم القراءة والكتابة والمحادثة في كل مستوى . الدراسة أونلاين عبر الانترنت بالتواصل المباشر مع المدرب. يحصل المتدرب في نهاية كل مستوى على : شهادة موثقة من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا الجيار
التليفون: 01003931533

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العنوان: اون لاين- الثامن
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 دولار
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062367
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صورة الاعلان: دراسة اللغة الفرنسية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية - في الجيزة مصر

دراسة اللغة الفرنسية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الآن وحصريا من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات تم فتح باب الحجز لدراسة اللغة الفرنسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 دولار

7/7/2020
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