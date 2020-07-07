دراسة اللغة الانجليزية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

الآن من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات تم فتح باب الحجز لدراسة اللغة الانجليزية . مدة المستوى شهر بمعدل 3 مرات أسبوعياً (12 محاضرة شهريا) . عدد المستويات 14 مستوى . سعر المستوى 150$ شامل الاختبار والشهادة والمنهج بصيغة pdf . يتم التدريس بمنهج (INTER CHANGE) ويعتمد على تعليم القراءة والكتابة والمحادثة في كل مستوى . الدراسة أونلاين عبر الانترنت بالتواصل المباشر مع المدرب. يحصل المتدرب في نهاية كل مستوى على : شهادة موثقة من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات