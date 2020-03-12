دراسات جدوى ومشاريع اقتصادية متكاملة بأسعار مغرية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دراسات جدوى ومشاريع اقتصادية متكاملة بأسعار مغرية - في الرياض السعودية

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أفضل المشاريع التجارية والصناعية والاستثمارية مع دراسات الجدوى الاقتصادية بأسعار مغرية لمعرفة طريقة الحصول على دراسات الجدوى من خلال الرابط : www.cooode.com www.jdwa4u.com وللتواصل معنا : code4u80(at)hotmail.com customer_care@cooode.com code4u80@hotmail.com المدير التنفيذي : ماليزيا : اتصال او وتساب : 0060178821833 وكيل السعودية : اتصال او وتساب : 00966554446373 وكيل اليمن : اتصال او وتساب : 00967711262614
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: coood4u
التليفون: +967711262614

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/3/2020
رقم الإعلان: 2055823
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دروس محاسبة

دروس محاسبة

(للبيع)

دروس محاسبة دروس محاسبية لجميع تخصصات المحاسبة خصم خاص للمجموعات اتصل بنا ٠٥٠&#.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

12/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

للبيع بسعر مميز موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس بحالة نظيفة جدا

(للبيع)

للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/3/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007

للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007

(للبيع)

هل تبحث عن براد بريطاني بحالة نظيفة وسعر مميز . ان كنت كذلك فهذا العرض لك أنت رقم العرض للسؤال عنه .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

12/3/2020
صورة الاعلان: دورات التسويق الالكتروني

دورات التسويق الالكتروني

(للبيع)

يتناول كورس مقدمة في التسويق الإلكتروني كيفية تهيئة صفحات الموقع لمحركات البحث، وطرق التسويق من خلا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

12/3/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(فرصة عمل)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض 0542386421 جميع المراحل الدراسية للمتابعة اليومية والمراجعات النها.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

12/3/2020
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت وتطبيقات جوال

تصميم مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

نحن شركة متخصصة في مجال تصميم مواقع الانترنت وتطبيقات الجوال بأسعار تنافسية وجودة عالية . اغتنم ال.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

8/3/2020
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صورة الاعلان: رؤوس شاحنات للبيع بجدة

رؤوس شاحنات للبيع بجدة

(للبيع)

رؤوس شاحنات للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 222139 شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2013 1845mp4 الجير ب.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e لنقل اللحوم

للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e لنقل اللحوم

(للبيع)

للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 eلنقل اللحوم موديل 2006 رقم العرض هو 210066 مواص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة مميزة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2015

للبيع بسعر ممتاز وحالة مميزة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2015

(للبيع)

للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/3/2020
صورة الاعلان: بوابات انذتر ضد السرقة الكترونية

بوابات انذتر ضد السرقة الكترونية

(للبيع)

بادر بشراء بوابة انذار ضد السرقة التي تتميز من قوة وجودة في الاداء وإمكانية ضبطها عن طريق برنامج على.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: اجهزه الكاشير

اجهزه الكاشير

(للبيع)

اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر على اطلاع دوما بحركة البيع وحالة المتجر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/3/2020
صورة الاعلان: بوابات التحكم للسيارات

بوابات التحكم للسيارات

(للبيع)

بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بواب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية

اقفال وكوالين الكترونية

(للبيع)

كن مطمئن وأنت بمنزلك أو بالخارج نوفر لكم أحدث انواع الأقفال الإلكترونية بتقنيات حديثة وأمنة وموفرات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: للبيع شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 بحالة شبه جديدة

للبيع شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 بحالة شبه جديدة

(للبيع)

اختر رفيق طريقك بعناية ونحن سنساعدك بتقديم عروض مميزة لشاحنات مرسيدس أكتروس بجودة عالية وأسعار مختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/3/2020
صورة الاعلان: للباحثين عن براد هولندي الصنع نظيف لنقل اللحوم والمجمدات

للباحثين عن براد هولندي الصنع نظيف لنقل اللحوم والمجمدات

(للبيع)

للباحثين عن براد هولندي الصنع نظيف لنقل اللحوم والمجمدات اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 21.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

6/3/2020
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