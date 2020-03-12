دراسات جدوى ومشاريع اقتصادية متكاملة بأسعار مغرية

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|coood4u
|التليفون:
|+967711262614
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055823
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1 ريال
1 ريال
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100 ريال
2,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال