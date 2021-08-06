دجاج تركي مجمد للبيع

(للبيع)

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تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تقدم لكم شركتنا دجاج مجمد تركي المنشأ جودة ممتازه شهادات صحه وحاصل على شهادة حلال الشهادات:HALAL. ISO يتوفر لدينا دجاج مجمد بمقاسات من 700 غرام حتى 2 كيلو غرام ويتوفر صدور الفيليه في اوزان 450 غرام 900غرام او كرتون 10 كيلو صدور الدجاج الفيليه اقل كميه كونتينر 40 قدم يستوعب الكونتينر 24.6 طن من حمولة الدجاج المجمد يستوعب الكونتينر 19.8 طن من حمولة صدور الدجاج الفيليه مع امكانية الشحن إلى جميع دول العالم للإستفسار يرجى التواصل معنا: +905543389951
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ali
التليفون: +905543389951

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - إسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102924
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

أطقم طاولات و كراسي مودرن للتصدير اسعار مناسبة وجودة عالية لاتترددوا بالتواصل معنا.
العنوان:

قيصرية - تركيا
القسم: 

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

أطقم طاولات تركية من المصدر 140*80سم قابلة للفتح و ثابتة مع 6 كراسي نخب اول قماش وارجل من خشب الزان .
العنوان:

قيصرية - تركيا

135 دولار

2/7/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

أطقم طاولات و كراسي تركية من المصدر للاستيراد جودة و متانة.
العنوان:

قيصرية - تركيا

135 دولار

2/7/2021
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