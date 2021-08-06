دجاج تركي مجمد للبيع

(للبيع)
|تقدم لكم شركتنا دجاج مجمد تركي المنشأ جودة ممتازه شهادات صحه وحاصل على شهادة حلال الشهادات:HALAL. ISO يتوفر لدينا دجاج مجمد بمقاسات من 700 غرام حتى 2 كيلو غرام ويتوفر صدور الفيليه في اوزان 450 غرام 900غرام او كرتون 10 كيلو صدور الدجاج الفيليه اقل كميه كونتينر 40 قدم يستوعب الكونتينر 24.6 طن من حمولة الدجاج المجمد يستوعب الكونتينر 19.8 طن من حمولة صدور الدجاج الفيليه مع امكانية الشحن إلى جميع دول العالم للإستفسار يرجى التواصل معنا: +905543389951
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ali
|التليفون:
|+905543389951
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|العنوان:
|- إسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102924
115 دولار
115 دولار
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