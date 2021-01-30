دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر - في القصيم السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج برازيلي مجمد درجة اولى جميع الاحجام يصلح لكل انواع الطبخ دجاج كامل ، شاورما ، صدور بدون عظم دجاج باعلى جودة واقل سعر متوفرللبيع بالجملة من كونتينر لالف كونتينر للتواصل : 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طعام العالم
التليفون: 0503682103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081946
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار - في القصيم السعودية

زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

(للبيع)

- في القصيم السعودية

اقدم لكم عرض مميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا بسعر منافس. لاتفكر كثيرا واتصل ب.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم - في القصيم السعودية

اندومى مستورد للبيع بجميع الطعوم

(للبيع)

- في القصيم السعودية

يسعدنى ان اقدم لكم اندومى مستورد بسعر ممتاز للبيع ايسر واطيب طعام لكافة الاعمار يوجد جميع الطعوم بطع.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

30/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager