دجاج برازيلى للبيع باعلى جودة واقل سعر

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج برازيلي مجمد درجة اولى جميع الاحجام يصلح لكل انواع الطبخ دجاج كامل ، شاورما ، صدور بدون عظم دجاج باعلى جودة واقل سعر متوفرللبيع بالجملة من كونتينر لالف كونتينر للتواصل : 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .