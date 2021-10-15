(فرص)
|دبلومة تدريبية في المساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة للتاهيلك للعمل باحتراف في كبري الشركات والمؤسسات سنقوم بتدريب المتدرب علي الاجهزة والبرامج المساحية عرض خاص للمجموعات للإستعلام عن التكلفة والعروض ومعرفة الإعتمادات والتصديقات المتاحة لدى الجهات المختلفة يُرجى التواصل معنا علي الرقم دا 01098406200 / أو قم بالتسجيل، وسيقوم أحد ممثلينا بالتواصل معك في أقرب وقت رابط التسجيل :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amal mohamed
|التليفون:
|+201098406200
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114065
1,000 جنيه
50 جنيه