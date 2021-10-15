دبلومة تدريبية في المساحة

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تفاصيل الإعلان
دبلومة تدريبية في المساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة للتاهيلك للعمل باحتراف في كبري الشركات والمؤسسات سنقوم بتدريب المتدرب علي الاجهزة والبرامج المساحية عرض خاص للمجموعات للإستعلام عن التكلفة والعروض ومعرفة الإعتمادات والتصديقات المتاحة لدى الجهات المختلفة يُرجى التواصل معنا علي الرقم دا 01098406200 / أو قم بالتسجيل، وسيقوم أحد ممثلينا بالتواصل معك في أقرب وقت رابط التسجيل :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amal mohamed
التليفون: +201098406200

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2114065
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أسعار قاعات المؤتمرات في مصر

(للإيجار)

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أسعار قاعات المؤتمرات في مصر اذا كنت مهتم بمعرفة أسعار قاعات المؤتمرات في مصر . تقدر تتواصل معانا .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

15/10/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب و محاضرات و معامل كمبيوتر - في القاهرة مصر

قاعات تدريب و محاضرات و معامل كمبيوتر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

قاعات تدريب و محاضرات و معامل كمبيوتر و حاسب اللي للايجار بمدينه نصر بمناطق مختلفة كذا فرع في خدمتك .
العنوان:

القاهرة - مصر

50 جنيه

14/9/2021
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