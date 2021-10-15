دبلومة تدريبية في المساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة للتاهيلك للعمل باحتراف في كبري الشركات والمؤسسات سنقوم بتدريب المتدرب علي الاجهزة والبرامج المساحية عرض خاص للمجموعات للإستعلام عن التكلفة والعروض ومعرفة الإعتمادات والتصديقات المتاحة لدى الجهات المختلفة يُرجى التواصل معنا علي الرقم دا 01098406200 / أو قم بالتسجيل، وسيقوم أحد ممثلينا بالتواصل معك في أقرب وقت رابط التسجيل :