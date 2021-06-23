دبابة بدون صندوق وجامبو بصندوق للإيجار

(للإيجار)
|دبابة بدون صندوق وجامبو بصندوق مجهز بونش للإيجار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مرسي حمزة مرسي
|التليفون:
|01270109111
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|العنوان:
|عين الصيرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098216
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