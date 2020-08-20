دالتيكس ايجيبت

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دالتيكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

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يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو البلاستيك والمفاجأأأأأأأأأأأأه قررت شركة دالتكس ايجيبت توفير الشاليمو الصحى باستخدا مواد صديقة للبيئة وسريع التحليل وذلك تماشيا مع دعوات تخفيض استهلاك البلاستيك الحفاظ على البيئة. #الجيد_عندنا_هتلاقية #الشاليمو_الورقى #الشاليمو_الصحى #الشاليمو_صديق_البيئة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكيس ايجيبت
التليفون: 01017269277

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العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065448
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف وسط الخدمات فى السخنة

امتلك شاليه بروف وسط الخدمات فى السخنة

(للبيع)

وسط خدمات كتير امتلك شاليهك فى السخنة باجمل رووف عشان تستمتع بحفلات الشواء والباربكيو 125 م ( 3 غرف .
القسم: 

176,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: محل للبيع امام فندق الماسة فى لافاييت مول

محل للبيع امام فندق الماسة فى لافاييت مول

(للبيع)

امتلك محلك فى لافاييت مول 28 م امام فندق الماسة بالدور 3 وقريب من منطقة المطاعم بالتقسيط ع 10 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

336,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

فى السخنة هتمتلك شاليه 100 م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكى + 2 حمام ) قريب من كاف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف واستلام فورى ف راس سدر

شاليه للبيع بروف واستلام فورى ف راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه فى راس سدربروف واستلام فورى قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة 105م ( 2 غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

20/8/2020
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صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس المهن للاطفال

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال

(للبيع)

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بجوار الحى الدبلوماسى فى تاون جيت

امتلك شقة بجوار الحى الدبلوماسى فى تاون جيت

(للبيع)

بجوار الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى تاون جيت وسط كل الخدمات اللى بتحبها باجمل view ع كريستال لاجون و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت

ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

عيش وسط السفراء وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من حى السفارات وكل الخدمات اللى هتحتاجها بيوتى س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate

قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

فى Town Gate هتمتلك شقة قريبة من الكتدرائية وهتستفيد بكل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومول ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: خد قرار الاستثمار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

خد قرار الاستثمار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شقة فى العاصمة الادارية قريبة من طريق السخنة وباجمل فيو ع المساحات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: لاستثمار حقيقى امتلك شقة متشطبة ف العاصمة الادارية

لاستثمار حقيقى امتلك شقة متشطبة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

لاستثمار حقيقى فى العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بكمبوند تاون جيت قريب من فندق الماسة وحى الدبلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكت.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

20/8/2020
صورة الاعلان: معدات

معدات

(للبيع)

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(فرص)

اقوي عرض التشطيب ⭐️ 👈تصميم 3d مجانا 👈معاينه مجانا 👈سيستم كامير.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/8/2020
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