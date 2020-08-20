دالتيكس ايجيبت

(للشراء (مطلوب))
|يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو البلاستيك والمفاجأأأأأأأأأأأأه قررت شركة دالتكس ايجيبت توفير الشاليمو الصحى باستخدا مواد صديقة للبيئة وسريع التحليل وذلك تماشيا مع دعوات تخفيض استهلاك البلاستيك الحفاظ على البيئة. #الجيد_عندنا_هتلاقية #الشاليمو_الورقى #الشاليمو_الصحى #الشاليمو_صديق_البيئة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكيس ايجيبت
|التليفون:
|01017269277
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|العنوان:
|- كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065448
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