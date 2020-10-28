دار مسنين ب 6 اكتوبر

(للإيجار)
|دار مسنين غرف فردية ومزدوجه امن24 ساعه مشرفات 24 ساعه خدمات انترنت توفير وسائل انتقال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمعية الشيخ الحصرى
|التليفون:
|01001440615
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|العنوان:
|المنطقة السياحية الشمالية الاولى خلف مول العرب امام بوابة 18- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,555 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070686
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