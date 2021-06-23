دار للبيع بتطاوين تونس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دار للبيع بتطاوين تونس - في تطاوين تونس

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دار للبيع بحي المهرجان عدد 82 تطاوين تمسح حوالي 200 مم تتكون من 3 غرف شاسعة + صالة .بيت استحمام داخلي و وحدة صحية خارجية مطبخ شاسع .مستودع للسيارة .عقار تجاري خارجي.حانوت (3/4م) تفتع على شارعين به حديقة منزلية الثمن:130.000 د للتواصل والإتصال : 93147222 29371421
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بن عمر
التليفون: 93147222

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العنوان: حي المهرجان تطاوين- تطاوين
تطاوين -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130 دينار
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097713
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صورة الاعلان: دار للبيع بمدنين تونس

دار للبيع بمدنين تونس

(للبيع)

دار كبيرة على طابقين الطابق العلوى فيلا بها 4 غرف و مستودع للسيارة و الطابق السفلي به 02 ستيديو كل و.
العنوان:

مدنين - تونس
القسم: 

270 دينار

23/6/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(طلب عمل)

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة ال.
العنوان:

تونس - تونس

1 دولار

14/6/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل

البحث عن عمل

(طلب عمل)

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة ال.
العنوان:

تونس - تونس

1 دولار

14/6/2021
صورة الاعلان: منشار

منشار

(للبيع)

منشار مستعمل في حالة جيدة للبيع.
العنوان:

نابل - تونس

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عقد عمل تدريس ثانوي اختصاص فيزياء كيمياء

ابحث عن عقد عمل تدريس ثانوي اختصاص فيزياء كيمياء

(طلب عمل)

مدرس تعليم ثانوي اختصاص فيزياء كيمياء الخبرة 22 سنة تدريس ابحث عن عقد عمل بدولة ليبيا الشقيقة . احذق.
العنوان:

المنستير - تونس

اتصل

1/4/2021
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