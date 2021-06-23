دار للبيع بتطاوين تونس

(للبيع)
|دار للبيع بحي المهرجان عدد 82 تطاوين تمسح حوالي 200 مم تتكون من 3 غرف شاسعة + صالة .بيت استحمام داخلي و وحدة صحية خارجية مطبخ شاسع .مستودع للسيارة .عقار تجاري خارجي.حانوت (3/4م) تفتع على شارعين به حديقة منزلية الثمن:130.000 د للتواصل والإتصال : 93147222 29371421
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بن عمر
|التليفون:
|93147222
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|العنوان:
|حي المهرجان تطاوين- تطاوين
تطاوين - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130 دينار
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097713
270 دينار
1 دولار
1 دولار
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